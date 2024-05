La exchica reality Macarena Vélez se presentó esta mañana en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre lo último que ha pasado en la farándula local. Durante su participación habló sobre las marcas que lucen las figuras del espectáculos, entre ellas, Milett Figueroa que recibe lujosos regalos por parte de Marcelo Tinelli.

Este segmento fue aprovechado por la conductora Janet Barboza, quien le consultó a Vélez sobre el regalo más caro que ha recibido. Sin reparos, la joven reveló que es la cadena de oro que portaba en el cuello. Sin embargo, lo que causó sorpresa es que dijo que fue un regalo que le hizo su expareja Said Palao, quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria.

Esto generó la sorpresa de las conductoras del programa. Para calmarlas, aseguró que suele usar los obsequios que en algún momento le regalaron sus parejas porque considera que las cosas “están para usarse”.

¿Cómo terminó la relación entre Macarena y Said?

La pareja, que se conoció en los sets de ‘Combate’, no era la relación más estable de la farándula y solía terminar y regresar casi de inmediato.

En agosto de 2019, Said Palao salió en público a aclarar que no mantenía ningún vínculo sentimental con Macarena, luego que ella fuera víctima de un sujeto que la drogó para aprovecharse de ella en una discoteca. Actualmente, no mantienen ningún tipo de relación pese a compartir el mismo grupo de amigos.

¿Cuándo se casa Said y Alejandra?

Luego de más de tres años de relación, Alejandra Baigorria y Said Palao unirán sus vidas en matrimonio. Pese a las críticas y comentarios negativos, la pareja ha logrado sacar adelante su amor.

La modelo compartió a través de sus redes sociales cómo fue su pedida de mano. En medio de un mar de lágrimas y abrazos, la joven le dijo que sí al hermano de Austin Palao.

“Comprometidos”, escribió la empresaria, quien no podía creer la demostración de amor de su pareja. La pedida fue registrada por Facundo González y Sergio Baigorria.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la reacción de Tilsa Lozano al ver EN VIVO imágenes del ‘Loco’ Vargas