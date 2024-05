La exconductora Tilsa Lozano pasó un incómodo momento durante su participación en ‘América Hoy’. A la exmodelo le mostraron recientes imágenes de su expareja Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, con quien tuvo un polémico romance debido a que él nunca se había desligado totalmente de su esposa Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos.

La ahora esposa del boxeador Jackson Mora se mostró sorprendida al ver el cambio físico que ahora luce el exfutbolista. Edson Dávila le consultó sobre qué pensaba de el ‘Loco’ Vargas al verlo a través de la pantalla.

“No sé, he estado ocupada, no he podido ver bien la nota. No lo reconocí, perdónenme”, respondió la intérprete de ‘Soy Soltera’ desatando las risas de las conductoras del programa de espectáculos: Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Míralo aquí:

Así fue la reacción de Tilsa Lozano al ver EN VIVO imágenes del ‘Loco’ Vargas

¿Cómo fue la relación entre Tilsa y ‘Loco Vargas’?

Han pasado aproximadamente diez años desde que Tilsa Lozano decidió confirmarle al mundo que tuvo una relación con Juan Manuel Vargas, pese a que el exfutbolista está casado con Blanca Rodríguez, desatando así uno de los escándalos de infidelidad más sonados de aquella época.

La empresaria se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ en diciembre del año 2013 para contar detalles de su amorío con el exdeportista. Como se recuerda, en aquel entonces, ella era una de las modelos más solicitadas del momento y él, un futbolista que triunfaba en la Fiorentina.

¿Cómo se conocieron y por qué terminaron?

Tilsa contó que el exjugador organizó un evento en Italia solo para conocerla y que se ‘enamoró de él a primera vista’. Desde entonces, él la llenaba de detalles y cada vez que llegaba a Lima compartían momentos juntos. Asimismo, ella viajó más de 15 veces a Italia para verlo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Así fue su ingreso