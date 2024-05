Macarena Vélez ha estado en medio del ojo público esta semana luego de admitir que aún utiliza el collar que Said Palao le dio cuando eran enamorados, y como era de esperarse, Alejandra Baigorria reaccionó a las declaraciones de la chica reality.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la ‘Rubia de Gamarra’ intentó minimizar a la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y aseguró que actualmente se encuentra enfocada en los preparativos de su matrimonio con el hermano de Austin Palao.

“¿Qué voy a opinar? De cosas irrelevantes no opino, estoy demasiado ocupada en mis negocios, en mis cosas, en mi matrimonio, para preocuparme por cosas irrelevantes”, comentó la modelo.

Aunque intentó no evidenciar su incomodidad, Ale Baigorria terminó expresando su molestia frente a cámaras dejando entrever que Macarena Vélez estaría intentando figurar en televisión ya que quedó fuera de ‘EEG’.

“Las cosas se toman de quién viene y de cómo viene. Tú sabes cómo es el negocio de la televisión, si ya no estás en un programa, qué hacen algunos, en vez de tener sus empresas, tienen que buscar la forma de figurar”, agregó la empresaria.









Macarena Vélez presume regalo de Said

La exchica reality Macarena Vélez se presentó en el programa ‘América Hoy’ y terminó confesando que el regalo más caro que ha recibido es un collar de Said Palao, quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria.

Esto generó la sorpresa de las conductoras del programa. Para calmarlas, aseguró que suele usar los obsequios que en algún momento le regalaron sus parejas porque considera que las cosas “están para usarse”.





¿Cómo terminó la relación entre Macarena y Said?

La pareja, que se conoció en los sets de ‘Combate’, no era la relación más estable de la farándula y solía terminar y regresar casi de inmediato.

En agosto de 2019, Said Palao salió en público a aclarar que no mantenía ningún vínculo sentimental con Macarena, luego que ella fuera víctima de un sujeto que la drogó para aprovecharse de ella en una discoteca. Actualmente, no mantienen ningún tipo de relación pese a compartir el mismo grupo de amigos.





