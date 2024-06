La vida familiar de Alejandra Baigorria estuvo nuevamente expuesta en los medios de espectáculos, luego de que Verónica Alcalá arremetiera contra sus hijos al tacharlos de malagradecidos y de dejarla abandonada a su suerte.

Tras ello, la chica reality estuvo en la secuencia ‘Historias verdaderas’ del programa ‘Estás en todas’ y habló acerca de las polémicas que ha protagonizado su madre, entre ellos el sugerente baile que hizo con un stripper con la fiesta de Lucía de la Cruz.

Entre lágrimas, la empresaria de Gamarra confesó que se sintió afectada con las declaraciones de su progenitora. Sin embargo, dejó entrever que ella estaría mal emocionalmente.

“Mi mamá fue una buena madre. Mi mamá hizo muchas cosas por mí que de repente no se vieron porque en ese momento no era famosa. Ella me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo sus cambios, tuvo otras parejas que de repente influyeron. Son cosas internas”, señaló entre lágrimas.

“Entiendo por lo que ha pasado y entiendo que no está muy bien emocionalmente y a veces cuando uno no está bien, dice cosas que ni siquiera piense y ni siente”, dijo la rubia evidentemente afectada.

La novia de Said Palao evitó dar detalles de los problemas que tendría su madre. Sin embargo, dijo que ella se comunicó con ella para ofrecerle disculpas por las recientes polémicas que ha protagonizado en los últimos meses.

“Si me dolió, sufrí y lloré, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas... Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nadie es perfecto y porque es mi madre. Al final, soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos, por mi mamá y papá. Ella fue una mujer maravillosa y sé que lo volverá a ser”, manifestó.





Alejandra Baigorria se quiebra al recordar separación de sus padres

En una reciente entrevista, Alejandra Baigorria compartió detalles de su infancia, la cual estuvo marcada por la separación de sus padres. La empresaria se quebró en llanto mientras relataba el difícil proceso que vivió junto a su hermano Sergio cuando apenas tenía dos años y medio.

“Mis papás nunca se llevaron bien. Fue un proceso bastante duro... mi hermano Sergio y yo no la pasamos tan bien”, confesó la ‘Gringa de Gamarra’.

Alejandra recordó cómo fueron testigos de numerosas peleas entre sus padres y mencionó el intento de sus padres por querer poner a los hijos en contra del otro.

“A veces, los papás cometen el error de querer ponerte en contra del otro. Felizmente mi hermano y yo lo teníamos claro”, explicó.

Entre lágrimas, Alejandra reveló que, a pesar de disfuncionalidad familiar, pudo sobreponerse a sus problemas. “Es difícil crecer en una familia disfuncional pero es común, no es algo por lo que te vas a morir”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: