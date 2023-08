Yolanda Medina volvió a dejar en claro que no tiene intención de retractarse de sus declaraciones acerca de Marisol, a pesar de haber recibido una carta notarial firmada por la artista y el estudio de abogados que la representa.

En la carta, la ‘Faraona’ y su equipo legal solicitaron que Medina se rectificara por sus comentarios, argumentando que habían dañado la imagen y el honor de Marisol al tildarla de hipócrita. En respuesta a esta carta, Yolanda Medina cuestionó el motivo detrás de este “afán de protagonismo”.

“Hace unos días, cuando fui a algunos programas de televisión ya tenían esta carta, pero sin la firma de la señora y ahora, me llega el documento con su firma y la del notario, me pregunto por qué tanto afán de protagonismo” , declaró a Trome.

Medina dejó en claro su posición, afirmando que enviará su respuesta a Marisol muy pronto. Al ser cuestionada sobre si se retractará, la cantante fue tajante: “No, ja, ja. Prefiero la horca” , respondió.

Por último, Yolanda afirmó tener pruebas de lo que dijo sobre Marisol. “De todo lo que dije tengo pruebas, ya una vez me difamó públicamente y no le voy a permitir que lo haga nuevamente, no hay forma” .