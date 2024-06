Ana Paula Consorte sigue dando qué hablar en nuestro país y es que, en medio de los rumores de una crisis en su relación con Paolo Guerrero, la modelo realizó una transmisión en vivo para pronunciarse sobre la fiesta de cumpleaños de Doña Peta.

Durante el live desde su perfil de Instagram, la brasileña reconoció que su presencia en el cumpleaños de su suegra fue una sorpresa, y dejó entrever que ella no tenía conocimiento de la magnitud del evento.

“No me hablaron que era una fiesta, ¿qué pasó? Que para mí era solamente un almuerzo, solo eso, un almuerzo. Me fui a hacer una sorpresa, fui mala, muy mala”, sostuvo la modelo.

Ana Paula también se tomó unos segundos para responderle a Laura Borlini, quien cuestionó que haya asistido a un evento donde no fue invitada y en la cual iba a estar el entorno más cercano de su suegra. “Sí, pero dijo que nosotros éramos una familia”, respondió la novia del ‘Depredador’.

En otro momento, la madre de los hijos del delantero peruano se mostró sorprendida con todo lo que Magaly Medina dijo sobre su presencia en la fiesta de Doña Peta, la cual no habría sido vista con buenos ojos por Paolo Guerrero.

“Yo abrí el en vivo porque estuve en shock, de verdad, en shock por las cosas que hablaron aquí, no sé ni me hago idea cómo saben, pero saben, la verdad, estoy impresionada”, comentó.





Paolo Guerrero se habría molestado con Ana Paula

La presunta pelea entre Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte sigue dando de qué hablar. Esta vez, según personas cercanas a la pareja, al jugador no le habría gustado que la modelo brasileña asista a la fiesta de Doña Peta.

Así lo dejó entrever la conductora Magaly Medina durante la última edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’. Según la presentadora: “A ella (Ana Paula) no la habrían invitado al cumpleaños de su suegra, entonces se tomó un avión y se vino con los niños”.

Al parecer, Consorte no le comentó al padre de sus hijos que asistiría a la ceremonia realizada para celebrar a la madre del futbolista: “A Paolo no le habría hecho nada de gracia que se aparezca sin que él sepa” (...) “¿Qué haces acá?” es probablemente el reclamo que le hizo el jugador de fútbol, según Medina.

“Ella tenía pensando quedarse más días, tenía separada la habitación el fin de semana, pero después de salir de ahí... ella se ha arrebatado, se ha regresado a Trujillo y sacó las fotos de Paolo y se dejaron de seguir”, añadió.





