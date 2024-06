La nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ arrancó con intensidad, y Jonatan Rojas se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada del reality.

Durante la preparación del segundo plato, Jonatan enfrentó varios obstáculos y terminó cortándose el dedo, algo que dificultó más su desempeño.

A pesar de su esfuerzo y dedicación, el jurado no pudo pasar por alto los errores cometidos en sus platos, lo que eventualmente llevó a su eliminación.

Antes de dejar la competencia, Jonatan expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en el programa. “Para mí ha sido un enorme placer recibir esta gran invitación. Tengo los mejores recuerdos. Agradezco mucho por esta oportunidad y espero que no sea la primera ni la última de aportar con ustedes y dar lo mejor de mí”, manifestó.

Javier Masías despidió a Jonatan con palabras reflexivas y alentadoras. “Creo que ese Jonatan no es el que has mostrado acá, creo que este no es el momento en que debes estar en esta cocina. Creo que por eso te estás yendo, te estás yendo a encontrar a esa persona que crece en los desafíos y que puede crecer en un desafío como este si hubiera una segunda oportunidad. Hasta siempre”, declaró Masías.





