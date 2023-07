No está de acuerdo. Verónica Linares no dudó en recriminar la actitud de Marisol por tomar radical decisión en contra de su hijo mayor, quien se enteró que se convertiría en padre cuando estaba a punto de estudiar una maestría en el extranjero.

La noticia fue un baldazo de agua fría para la ‘Faraona de la cumbia’, quien lo botó de su casa. Ante ello, Verónica le pidió no cortar su relación con hijo.

“Se moría de miedo, pues, cómo no se va a morir de miedo. ¿Por qué tiene que dejar la maestría?... Por qué has hecho eso, todo esto podría pasar sin molestarte también. No tienes por qué cortar el vínculo con tu hijo, espérate que cuando nazca tu hijo, va a ser hombre, cuando nazca se te va a curar”, señalo la presentadora de televisión.

Ante la insistencia de Marisol de haber tomado una decisión que lo haga aprender a su hijo, Verónica Linares insistió que ‘madre es madre’ y no puede juzgar, pues todos han sido jóvenes.

“Te vas a arrepentir, te lo digo como madre no como periodista. La mamá es todo y la mamá de tu nieto... yo te doy este consejo, te vas a arrepentir, pero bueno. Todos han sido jóvenes”, puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO