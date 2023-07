Por todo lo alto. Manzanal no dudó en presumir su lujoso departamento, ubicado en una zona exclusiva de Barcelona. La modelo se enlazó desde España con ‘América Hoy’ y sorprendió a todos al revelar que vive muy cerca a la casa de Lionel Messi .

“Me he mudado al otro extremo de Barcelona, estamos también frente al mar, pero estamos más cerca a la excasa de Messi, soy vecina de Messi ahora, estamos más cerca al colegio”, empezó diciendo la influencer.

Paula explicó que a su alrededor solo hay mansiones, que se cotizan entre 7 y 19 millones de euros, insinuando que ahora es parte de una exclusiva y lujosa zona española.

Cabe mencionar que la modelo no se compró el departamento y solo lo alquila, pero no descarta comprarse el inmueble. “Estoy alquilando, esta no es casa, es un apartamento grande porque solo somos mi hijo y yo, sería mucho para dos personas”, comentó.

Además, precisó que ahora paga 4500 euros de alquiler, unos 17,882 soles, y que está pensando comprar la propiedad porque le han abierto esa opción.

La influencer señaló que su nuevo departamento tiene cuatro habitaciones, tres años, área de gimnasio, sala, comedor y un enorme walking clóset donde guarda sus exclusivas prendas.

Finalmente, Paula Manzanal reveló que su hijo va a la misma escuela que iban los hijos del futbolista argentino. “Mi hijo va al colegio donde iban sus hijos. Tengo al hijo de Messi estudiando con mi bebé”, expresó.