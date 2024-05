En medio de la polémica con Ely Yutronic por difundir un reportaje sobre su pasado como modelo y anfitriona, Magaly Medina expresó su incomodidad con la reciente parodia que presentó ‘JB en ATV’ el último sábado, donde la dejan como envidiosa.

A la conductora de espectáculos no le cayó nada bien que el programa humorístico hiciera un sketch donde la tachan de ‘malvada’ y de tenerle envidia a la conductora de noticias por su belleza.

“Ese sketch me parece que apela a los clichés más antiguos que pueden existir en la mente de las personas, me parece un recurso barato minimizar mi inteligencia, al punto de dar a creer a la gente que lo hago porque envidio a las bonitas. Esa frasecita cliché no me representa porque creo que todo el mundo sabe cómo ha sido mi cara y nunca he tenido complejos por ella. Yo era una mujer muy inteligente, lo he sido desde siempre y jamás me he valido de mi cuerpo para llegar a donde esté, llegué por mi cerebro y si me he querido arreglar un par de cosas esa es mi opción como lo hace cualquier mujer, no hay nada de malo”, sostuvo la ‘Urraca’ en una entrevista con Trome.

Magaly también dijo no sentirse identificada con el personaje de ‘Mascaly’ y calificó la parodia como un insulto a su inteligencia.

“A mí me interesa ser la de más rating en la televisión nada más y deberían agradecer que esta chica, finalmente, ha salido con esto ganando porque nadie la conocía. Y lo de ‘JB’ me parece un abuso, sé que el personaje ‘Mascaly’ debe representarle a Jorge (Benavides) una de las partes que su público más ve, pero creo que reducir mi cerebro a eso es un insulto”, puntualizó.





Magaly le responde a Ely Yutronic:

Magaly Medina decidió salir al frente para responderle a Ely Yutronic, luego de que la conductora de noticias considerara que el reportaje que presentó sobre su pasado fue un ‘golpe bajo y un trago amargo’. En una reciente entrevista, la ‘Urraca’ recordó que anteriormente le hicieron una nota especial a la presentadora chilena. Sin embargo, ella omitió contar todo acerca de sus inicios como modelo y chica reality.

“Parece que todo el mundo se olvida que la primera nota que le hicimos fue una nota generosa, amable donde tuvo la oportunidad de contarle todo a mi reportero, pues él fue con esa intención. (…) Sin embargo, se le olvidó una parte de su pasado y si tú estás orgullosa de tus inicios, lo cuentas”, sostuvo la ‘pelirroja’ en declaraciones para Trome.

Asimismo, Magaly Medina contó que fueron sus seguidores quienes le hicieron llegar las imágenes en lencería de Ely Yutronic, por lo que decidieron investigar más para conocer más sobre su vida antes de ser periodista.

“Cuando nos llegan estas imágenes al ‘Chismefono’ comenzamos a indagar y nos pareció llamativo. Y, si sabes que eso es parte de tu pasado y te lo guardas, olvidas o te da amnesia repentina sobre una parte importante de tu vida ya no es mi culpa , no es un golpe bajo. No estoy aquí para servir de sobona profesional a ninguna persona ni de mi canal ni de otro canal, lo que hago con hombres y mujeres es crítica y la crítica no es constructiva ni destructiva, solo es crítica. Lo que hicimos fue hacer una nota generosa donde ella ocultó eso y para mí ocultar es una forma de mentir”, sostuvo la conductora de ATV.





