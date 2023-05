Tras recibir una avalancha de críticas por perdonar a Jean Deza luego sus enfrentamientos públicos, Vanessa López emitió un comunicado este viernes 5 de mayo para desvincularse del futbolista del Cienciano.

“Me veo obligada a escribir este comunicado ya que, en estos días, después de lo anunciado por Jean Deza en sus redes sociales, me he sentido afectada por los comentarios negativos”, se lee en el pronunciamiento de la modelo.

Sobre el comunicado del pelotero donde asegura que ambos retomaron su ‘relación’ amical, Vanessa López aclaró que solo aceptó sus disculpas por la humillación pública y los insultos que recibió hace unas semanas.

“Quiero aclarar que en su momento conversamos y acepté sus disculpas, pero no tenemos ninguna relación amical ni algún vínculo sentimental que se me relacione con él. Doy por cerrado este tema”, concluyó la ex de ‘Tomate’ Barraza.

(Foto: @jeandeza9)





Jean Deza arma escándalo





El comunicado de Vanessa López se dio horas después que el pelotero fuera captado armando tremendo escándalo en los exteriores de la casa de su anterior novia, Gabriela Alava.

En las imágenes que ‘Magaly TV: La Firme’ presentó este viernes se ve a Jean Deza gritando y exigiendo a su expareja que le devuelva sus pertenencias. “Su sobrina no me quiere dar mis cosas, ¿ya? Yo acá tengo pruebas de que he vivido acá”, increpó el deportista.

En otra parte de del video, Gabriela Alava también enfrenta en futbolista. “¿Vas a querer o no?”, le pregunta a Jean Deza, a lo que él la amenaza: “No, te cag… porque voy a mostrar todo. (…) ¡No te voy a dejar ir a ningún lado!”.