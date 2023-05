Christian Thorsen ha preocupado a todos sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer de próstata desde el pasado mes de junio del 2022, y su enfermedad hizo metástasis en los pulmones, ganglios y múltiples metástasis óseas.

“Yo no sabía qué hacer, porque había un dolor en la cadera más o menos intenso. (…) empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida ”, contó el artista en un video de YouTube.

Según contó, los primeros doctores que lo atendieron le dieron muy pocas probabilidades de sobrevivir, incluso uno de ellos le aseguró que ya no era necesario que se someta a tratamientos con quimioterapias porque no iba a lograr vencer al cáncer.

El actor recordado por su papel de Raúl del Prado ‘Platanazo’ en “Al Fondo hay sitio” brindó más detalles de su estado salud y explicó que recurrió a la medicina alternativa para tratar su enfermedad crónica a través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico.

“Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó.