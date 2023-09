Tula Rodríguez apoyó la producción de la nueva novela ‘Perdóname’, cuyos protagonistas son Aldo Miyashiro y Érika Villalobos. Para ella, ambos son actores profesionales y, si están trabajando juntos, es porque no sienten incomodidad.

Como se conoció en el spot promocional, la telenovela tratará sobre un delincuente llamado Lito Acosta (Aldo), quien sale de prisión y sorprende a todos, en especial a la diseñadora de Modas Lara Ferrara (Érika), con quien habría tenido alguna relación que terminó mal. Esta trama causó polémica, pues en la vida real Miyashiro engañó a la actriz con la periodista Fiorella Retiz.

Al respecto, Tula considera que tomar una parte de la realidad para hacer ficción es una buena oportunidad para hacer dinero, sobre todo porque los ingresos irán para los hijos que ambos comparten: “son actores y si están trabajando juntos es porque no hay incomodidad, chamba es chamba, la plata no llega del cielo. Si han decidido trabajar juntos es porque el dinero va a la misma olla, de eso comen sus hijos. La gente siempre va a hablar, pero no hay que juzgar”, dijo a El Popular.

Asimismo, expresó sus buenos deseos para el éxito de la novela, sobre todo porque es un proyecto peruano: “te soy sincera, mientras haya producción nacional, todo bien, bienvenido sea. [...] No sé si ella (Érika) está facturando porque no sabemos la trama, pero de que es vendedora es vendedora y eso no hay que quitárselo. Veamos qué pasa con la telenovela”, declaró.

