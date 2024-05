La actriz María Grazia Gamarra reveló el motivo que la alejó de la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’, cuando su personaje de Macarena Montalbán gozaba de gran popularidad.

En el podcast ‘El poder de una caricia’, la artista indicó que su alejamiento fue por su familia, pese a que su personaje caló positivamente en el público.

“Yo estaba pasando un momento difícil, justamente por esto, porque no estaba en mi casa, sentía que mi hija estaba sufriendo. Porque yo trabajaba me iba muy temprano y volvía tarde”.

Y agregó: “Y volvía exhausta de un día intenso de trabajo y llegaba a mi casa a criar (…) De mal humor, con rabia, con cansancio y claro, mis respuestas siempre eran hacia ellas como que: ‘Ya, pero es que estoy cansada’”.

Expresó que, debido al cansancio, estaba de mal humor y ello fue determinante.

“Qué injusto para ellas, que su mamá después de no estar todo el día llegue a la casa y que sin querer los trate mal (…) sino que también soy un ser humano y estoy agotada (…) y como no estoy es peor, porque me exigen más”, dijo.





Es muy absorbente

En marzo de 2023, cuando era parte de ‘Al fondo hay sitio’, la actriz se mostraba contenta de trabajar ahí, pero aceptaba que era muy absorbente.

“Bueno, es un ritmo duro. Pero lo bueno es que intento organizarme para poder cumplir con todo (...) es muy emocionante formar parte de Al fondo hay sitio, que creo es la novela del Perú”, dijo en entrevista a Perú21.

Asimismo, María Grazia Gamarra dio detalles de su rol como madre.

“Soy súper relajada, pero con la maternidad soy súper pendiente siempre, muy responsable como mamá. Pero también soy relajada, dejó que mis hijas sean libres, pero con sus valores claros”.

