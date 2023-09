A diez años de su mediática participación en ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano rompió en llanto al recordar sus confesiones donde confirmó su romance con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

La modelo y empresaria ofreció una entrevista al canal de YouTube ‘En Portada’ y no pudo evitar quebrarse frente a cámaras al ser consultada por su paso por el extinto programa de televisión conducido por Beto Ortiz.

“Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de ‘no vamos a contratar a ella porque se sentó en ‘EVDLV’. Como es un país machista, las marcas dicen ‘no, eres muy polémica’”, indicó la exconductora de televisión.

En otro momento, la exvengadora confesó que tuvo el total respaldo de su familia al ser blanco de críticas por contar su historia.

“Sí, fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí”, sostuvo la modelo entre lágrimas.