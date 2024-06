Christian Cueva no juega profesionalmente desde octubre de 2023, pero eso no importó y fue convocado a la Selección Peruana, algo que no fue bien tomado por Juan Manuel Vargas.

El popular ‘Loco’ aprovechó su programa, Playzon Sports, y dio su fuerte opinión sobre la “invitación” que le extendió Jorge Fossati al controvertido ‘Aladino’ para los amistosos de la bicolor ante Paraguay y El Salvador.

“Él quiere jugar porque quiere volver, quiere agarrar ritmo, pero, si ahorita está en la lista, ¿qué pensará el resto, los que SÍ han venido jugando y preparándose para estas convocatorias?”, reclamó el exlateral de la blanquirroja.

Como se recuerda, el llamado de Christian Cueva desató la polémica, puesto que el habilidoso volante ni siquiera tiene equipo y viene de recuperarse de una fuerte lesión a la rodilla que le impidió jugar el año pasado.

Según dejó a entrever el ‘Loco’ Vargas, ese cupo de “invitado” pudo haber sido usado por otro futbolista peruano que sí estuviera en actividad, porque -al final- en la bicolor deberían de estar los que pasan por su mejor momento.

Sin embargo, el mismo exlateral de Universitario, Catania y Fiorentina, entre otros, luego suavizó su propia reflexión afirmando que, “si el ‘Cholo’ está bien, siempre lo he dicho, es el mejor de todos”.





Fossati habló sobre Christian Cueva:

“La intervención en la clínica de España fue excelente y ahora, junto al comando técnico, le estamos dando cargas progresivas. Su físico ha mejorado y ya no tiene el exceso de peso con el que vino”, reveló el DT.

“Por el momento, como no es jugador ni del extranjero ni del torneo local, vamos a mantenerlo entrenando con nosotros y, si se puede meter a trabajar con el resto del grupo, bienvenido sea”, agregó el seleccionador nacional.





¿Cuándo saldrá la lista definitiva para la Copa América?

En conferencia de prensa desde Videna, Jorge Fossati explicó que la lista de jugadores locales (que complementará a los extranjeros) será publicada después de la participación de Alianza y Universitario en la Copa Libertadores.





