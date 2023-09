Fiorella Retiz no la pasa nada bien y es que luego de denunciar amenazas por parte del entorno de Aldo Miyashiro, la exreportera pasó el susto de su vida al protagonizar una persecución con un desconocido, que finalmente resultó ser un reportero del programa ‘Amor y fuego’.

La modelo e influencer contó a través de sus historias de Instagram que vive con miedo constante tras recibir mensajes intimidades por personas relacionadas al conductor de ‘La banda del Chino’. En ese sentido, dijo que pensó en lo peor al percatarse que un desconocido la venía siguiendo durante horas.

“Este carro estuvo estacionado al frente de mi casa varias horas. Estaba camino al gym y la persona que bajó del carro se encontró con otra y mi mamá me llamo por teléfono y me dijo que corriera pensando que podrían hacerme algo, corrí y el chico fue detrás de mí. Me metí a Metro y me escondí en la sección de shampoos totalmente asustada. Llamamos a serenazgo y a la Policía”, contó Retiz.

Según explicó, ella decidió increpar al sujeto con ayuda de la Policía, pero este negó ser un periodista provocando que se alarme aún más. Sin embargo, ante la presión de la gente, el desconocido confirmó que era colaborador del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Una persona regresó al carro nervioso y lo grabé para sacar constancia y fui a increparlo porque me estaba siguiendo. Como saben, ahora estoy en un proceso por garantías. Le pregunté si era periodista y siempre negó, a pesar de que le pregunté miles de veces. Hasta que llegó la otra persona y confirman que son del programa ‘Amor y fuego’”, escribió Fiorella Retiz, quien reiteró que no dará más entrevistas sobre este tema.

(Foto: @fiorellaretiz)