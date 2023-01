No le alcanza. La carismática exconductora del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, sufre los embates de la inflación. Ella se lamentó por el aumento de precios de los alimentos y le reclamó al comerciante.

El hecho se produjo en un mercado. De acuerdo con el video, publicado en sus redes sociales, la también animadora acudió al centro de abastos el último lunes 30 de enero para adquirir productos de primera necesidad.

En el video que compartió le contó a sus seguidoras cuál es el costo de los productos. Sin embargo, la artista no esperaba encontrar precios elevados, lo cual causó su indignación y asombro. Ella tuvo que pagar 30 soles por un kilo de churrasco.

Además, le reclamó al vendedor: ¿Por qué tan caro, casero?, le dijo, causando más de una sonrisa en el público.





Tula Rodríguez feliz tras sumarse a radio salsera: “venimos con muchas novedades”

¡Una nueva experiencia! Luego de su paso por el horario del mediodía en el magazine “En boca de todos”, Tula Rodríguez se mostró feliz tras firmar contrato con una conocida radio de salsa.

“Se vienen muchas sorpresas. Es el inicio de grandes proyectos para Radiomar y para mí”, comentó la también actriz.

Asimismo, la excompañera de Maju Mantilla se mostró agradecida con el recibimiento que le han dado en su nueva casa.

“Muy agradecida por el recibimiento, muestras de cariño. A mí siempre me engríen y me queda retribuir este gesto con muchísimo trabajo y poniendo todo el punche para llenar las expectativas de los que toman en cuenta mi labor ya a lo largo de mi carrera. Me han visto crecer, caerme en muchas etapas y eso es bonito. Me siento bendecida es un 2022 con muchas cosas positivas y hay que recibir el año que viene como se debe siempre agradeciendo al de arriba por todo”, subrayó la conductora de TV.





