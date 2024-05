Tula Rodríguez pasó el susto de su vida el último sábado 18 de mayo, esto luego que el vehículo en el que se trasladaba protagonizara un choque múltiple cuando transitaba por la Vía Expresa.

A través de videos publicados en sus historias de Instagram, la exconductora narró los momentos de terror que vivió al ser parte del aparatoso accidente vehicular.

La actriz de la serie ‘Los Otros Concha’ contó que luego de realizar grabaciones en el Centro de Lima se disponía a retirarse a su domicilio, y que fue en ese momento en que un auto los impactó por la parte trasera.

“Nos chocaron, (choque) múltiple. Estaba grabando en el Centro de Lima, y ya me estaban regresando por la Vía Expresa y gracias a Dios estaba con cinturón y..¡Pam! Nos chocaron atrás y nosotros chocamos a los otros y así múltiple en la Vía Expresa. Nunca me había pasado esto, qué nervios”, contó la exvedette evidentemente afectada.

Tula Rodríguez también aprovechó este accidente para hacer una reflexión y explicarle a sus seguidores la importancia de usar el cinturón de seguridad, una herramienta que hizo que no sufriera lesiones graves.

“La importancia del cinturón de seguridad, lo que me ha movido es un poco la cabeza. No me he bajado del carro porque ya vino la policía y todo para hacer el tema. Aprovecho para decirte la importancia del cinturón de seguridad, te salva la vida. Qué fuerte. Quiero estar con mi hija, pero dios es bueno y me ha permitido que nada nos pase”, detalló.

Luego de varios minutos, la actriz se sintió aliviada de haber salido con vida de este accidente y recordó a los usuarios ser siempre precavidos para evitar situaciones similares.

“Ya llegué a mi casa. Gracias a Dios sana y salva, y como yo no había visto nada (del choque), chica ha sido bien fuerte (...) Gloria a Dios que estoy bien y por favor, cinturón de seguridad. Cuando te toca, te toca y cuando no, no. Pero uno también tiene cuidarse”, añadió la expresentadora de ‘En boca de todos’.









