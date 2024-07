¿Se le viene la noche? Tula Rodríguez sigue en el ojo de la tormenta después de su conducción en el Inti Raymi. La Fiscalía anticorrupción pidió a TV Perú “de carácter de muy urgente” información sobre la contratación de la animadora y decisión para que conduzca la cobertura de la fiesta cusqueña.

Como se recuerda, la presentadora fue muy criticada en redes sociales por su desconocimiento sobre la fiesta emblemática de la Ciudad Imperial. Incluso, Magaly Medina reveló en su programa que Rodríguez percibió más de 32 mil soles de parte del canal estatal.

Al respecto, la fiscalía dio a conocer que se encuentra a cargo de la investigación seguida en contra de los que resulten responsables por presunta “comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación compatible, en agravio del Estado”.

Pidió, además, a TV Perú “de carácter de muy urgente” información sobre contratación de la animadora Tula Rodríguez y decisión para que conduzca el Inti Raymi.

“Remitir el integro de todos los expedientes administrativos que corresponde a todas las órdenes de servicio, mediante las cuales se contrató a Tula Gabriela Rodríguez Quintana, para que preste servicios en dicha entidad. En tal sentido, deberá remitirse, entre otros, los documentos que corresponden a la fase previa a la emisión de dichas órdenes (invitación a cotizar, cotizaciones, etc), la orden de servicio y comprobantes de pago, la etapa de ejecución (entregables, informes, etc.) y conformidad de servicio”, se puede leer en el documento.

“Remitir el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente al momento de emitirse las órdenes de servicio mediante las cuales se contrató a Tula Gabriela Rodríguez Quintana, para que preste servicios en el Instituto Nacional de Radio - IRTP”, continúa.

“Remitir el Reglamento, Directiva, Lineamiento y/o documento análogo de gestión interna, que regulen los procedimientos que deben seguirse en caso de contrataciones mediante servicio. En efecto, solo deberá enviarse aquel que se encontraba vigente al momento de emitirse las órdenes de servicio mediante las cuales se contrató a Tula Gabriela Rodríguez Quintana para que preste servicios en el Instituto Nacional de Radio - IRTP”, se lee.

¿QUÉ DIJO TULA RODRÍGUEZ?

Hasta el momento, Tula no se ha pronunciado sobre esta investigación. Sin embargo, ante la ola de críticas por su sueldo y participación en el Inti Raymi, indicó que nadie le había regalado nada.

“Saben que hago de todo, conduzco, actúo y hago contenido en redes también. A mí nadie me ha regalado nada, yo trabajo desde pequeña y si no hay trabajo me lo invento, yo soy mujer chambeadora. Mi mamá me ha enseñado a trabajar desde pequeña”, indicó Tula Rodríguez en una transmisión en vivo.

