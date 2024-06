Tula Rodríguez ha recibido una avalancha de críticas luego de conducir, junto a Manolo Castillo, la fiesta del Inti Raymi en Cusco, y es que la presentadora demostró su desconocimiento sobre la fiesta emblemática de la Ciudad Imperial.

“Yo estoy mirando toda emocionada, me siento turista, porque no soy de Cusco. Soy peruana y estoy muy contenta, humanamente puedo ser ignorante en muchísimas cosas, así que yo voy a preguntar así tipo: ‘uno más uno dos’, quiero saber todo, quiero aprender, por eso estoy aquí, porque como peruanos tenemos que estar enterados de Cusco, tenemos la maravilla del mundo, qué más podemos pedir”, fueron las primeras palabras de la exconductora de ‘En boca de todos’.

Tras admitir que sabía muy poco sobre la cultura inca, Tula Rodríguez agradeció el apoyo de especialistas que la ayudaron en la cobertura ante su falta de conocimiento sobre esta festividad.

“Gracias por este momento que me han permitido (tener) humildemente, es la primera vez, estoy en un proceso de aprendizaje y no me queda más que decir gracias. Es por eso que hemos tenido profesionales a la altura que nos puedan dar información veraz”, añadió.





¿Cuánto gana Tula Rodríguez?

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ se encargó de revelar la ostentosa remuneración mensual que recibe Tula Rodríguez como nueva figura de TV Perú, el canal del Estado peruano.

“Cómo tendrá de plata canal 7 que ahora se da el lujo de gastar en contratar a Tula Rodríguez. Le han pagado 32,600 mil soles (…) es lo que gana por conducir su programa cero producción. Habría que preguntarle cuánto le pagaron para ir a Cusco”, cuestionó la ‘Urraca’.

“Bajó del avión y al ser entrevistada dijo que ella ha ido a aprender, que no sabe nada, que es su primera vez. Hizo semejante papelón. ¿Cuánto le pagaron? Si te contratan para que vayas a animar algo tan emblemático como el Inti Raymi, lo mínimo que haces es aprender antes de subir al avión, vas bien preparada para no hacer un papelón”, arremetió la conductora de ATV.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: