Shirley Cherres reaccionó a la confesión de Shirley Arica, quien reveló, esta tarde, que estuvo con Jefferson Farfán. La exporrista, entre risas, le recordó su pasado a la modelo.

La ‘chica realidad’ dijo que en el pasado estuvo con el jugador de fútbol, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de la exchica reality.

“Tiene miedo de ir a mi programa. Ya le he ido (a Jefferson), pero ahora somos amigos (…) No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos”, manifestó Arica al diario Trome.

Ante la sorpresiva confesión, Shirley Cherres utilizó Instagram para expresar su opinión. “Yo creo que la figurita repetida fue ella, y solo te quisieron para un ratito. Jefferson Farfán no es Reimond Manco (risas)”, dijo.





¿SHIRLEY ARICA REGRESARÁ CON RODNEY PÍO?





Shirley Arica reveló que no volverá con el padre de su hija, a pesar de que ambos fueron ampayados juntos hace un par de meses. “Me verán con él de todas maneras porque es el padre de mi hija. Yo lo quiero muchísimo, y a mi hija la veo súper contenta”.





