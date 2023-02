Shirley Arica vuelve a acaparar las portadas de los medios de espectáculos tras lanzar tremenda confesión sobre su pasado con Jefferson Farfán, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en varias oportunidades.

En declaraciones para Trome, la modelo señaló que le gustaría tener al exfutbolista de Alianza Lima en su programa digital ‘Entragos’ para que revele todo sobre su vida íntima, aunque aclaró que esta entrevista no será nada similar a la que le hizo Jazmín Pinedo y Yako Eskenazi.

“A Jefferson Farfán, ya le he dicho, pero se hace el loco. Es un chico muy caballero, me cae súper bien y hemos coincidido en varios lugares”, dijo la sexy modelo.





¿Jefferson Farfán y Shirley Arica fueron pareja?





La exparticipante del reality ‘El poder del amor’ terminó revelando que su relación con el expelotero fue más allá que una simple amistad, sin embargo, aclaró que ya no volvería a tener nada con él.

“ Ya le he ido, pero ahora somos amigos... No, porque en la repetición no está el gusto . Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos”, precisó.