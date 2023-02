Jefferson Farfán estuvo en boca de todos esta semana por celebrarle la fiesta de cumpleaños a su hijo de 15 en un yate en Miami y, una de las primeras en criticarlo, fue Rebeca Escribens. Tras varios días, la conductora de ‘América Espectáculos’ pidió disculpas:

“Este tema causó sensación toda la semana y ha sido portada de muchos medios de comunicación, de todo. Yo también me metí a comentar, precisamente, y siempre lo hago desde una posición muy humilde, como mamá”, reconoció.

Sin embargo, segundos después, Rebeca Escribens reflexionó sobre sus críticas: “(...) pero, cuando volteas y piensas desde otro lugar, dices: ‘Qué te importa a ti, Rebeca o fulano, lo que haga el señor Farfán con su hijo’. Cada quien le da a sus hijos lo que quiera, por eso se saca la mugre trabajando y él mismo lo ha dicho. Nos sacamos la mugre para darle, en primer lugar, la mejor educación a nuestros hijos y estoy segura que ellos, como papás, hablo de Melissa Klug y de Farfán, lo hacen con sus hijos y por qué no celebrar el cumpleaños, están celebrando la vida”.

Finalmente, la presentadora de espectáculos aprovechó su secuencia para dirigirse directamente a Jefferson Farfán: “Lo que sí me quede picona es que no me pasan el dato del yate, o sea María Pía me manda al desvío, Farfán ya no me responde, ya se molestó. Yo también quiero celebrar mi cumpleaños en yate, ya veré si luego meto a mis hijos. Finalmente, cada quien le da a sus hijos los que quieren y, más aún, si es por su cumpleaños. Así que, mi querido Jefferson Farfán, no dudo que tus hijos estén excelentemente educados”.





VIDEO RECOMENDADO: