Sergio Peña salió al frente para defenderse luego que su expareja Valery Revello lo acusara de no asumir sus responsabilidades paternales y que es ella quien debe cumplir ambos roles en la crianza de su única hija.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista del Malmö FF respondió largo y tendido a un usuario que le preguntó por las acusaciones de la modelo. “¿Por qué te sacan en cara que no estás presente físicamente para tu hija?”, fue la consulta de uno de sus seguidores.

El mediocampista de la selección peruana se defendió y no sólo negó ser un mal padre sino que además dijo que está trabajando para construir un mejor futuro para su hija.

“Creo que el estar físicamente no tiene precio alguno, pero estoy trabajando por y para mi hija. No sabía que me habían sacado en cara eso, pero si es así, no sabría qué decir. Estoy trabajando y matándome para el hoy y mañana de mi hija. Si yo no lo hago, ¿entonces quién? ”, contestó Peña.

“Tengo una hija y si tengo que ir a Marte para que ella tenga un buen futuro, lo haré. No creo que esté mal trabajar y sacrificar cosas y momentos, porque hay un futuro por delante y hay que tratar de que ese futuro sea el mejor”, agregó.

(Foto: @sergiop28)





¿Qué dijo Valery Revello?





En una reveladora publicación en redes sociales, Valery Revello expresó su frustración por tener que enfrentar la crianza de su hija sola, sin el apoyo adecuado por parte de Sergio Peña.

“Hace meses atrás se me ha estado haciendo súper difícil tener que asumir tantas cosas sola, vine a entrenar, pero lamentablemente no puedo, no tengo fuerzas, lo único que me mantiene con esta poca energía y prácticamente viva en todos los sentido es saber que lo doy y hago todo por mi hija y eso es algo que NADIE podrá poner en tela de juicio jamás”, expresó.