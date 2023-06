Ale Venturo puso fin a los rumores y confirmó que Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes, también la representará legalmente en su proceso de separación con Rodrigo Cuba, con quien tiene una hija de cuatro meses.

La empresaria utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo del letrado y anunciar que este se encargará de llevar su caso, confirmando así que no solo se trató de una asesoría legal como se especuló en los últimos días.





Ale Venturo toma radical decisión:





Luego que diversos programas de espectáculos ventilaran detalles de su separación, la joven empresaria anunció que a partir de la fecha el proceso legal sobre la tenencia de su hija será llevado en estricto privado.

“Quiero agradecer el profesionalismo de mi abogado Wilmer Arica y desde hoy mantener en privado las decisiones que tomemos para el bienestar de mi menor hija ”, escribió para sorpresa de todos sus seguidores.

El mensaje de Ale Venturo en sus Stories de Instagram. (Foto: Captura)





Buscará conciliar:





El abogado de Melissa Paredes, Wilmer Arica, se pronunció tras ser captado junto a Ale Venturo y confirmó que asesoró a la empresaria respecto a su proceso de separación con Rodrigo Cuba.

El letrado habló para ‘América Hoy’ y explicó que Ale Venturo no tiene ninguna intención de iniciar un juicio por la tenencia y pensión de alimentos de su hija y, por el contrario, buscará conciliar con el futbolista del Sport Boys.

“Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar de que ella, no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial”, dijo el abogado.