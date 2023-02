Sebastián Lizarzaburu dejó en claro que no volverá al lado de su expareja, la exchica reality Andrea San Martín. El ‘Hombre Roca’ decidió comunicarse con ‘Samu’, creador de la página ‘Instarándula’, después de que se rumoreara que ambos todavía tenían sentimientos.

El exchico reality le envió un contundente mensaje para aclarar que los rumores eran falsos. “Aguanta, aguanta, no Samuel. No te equivoques y no estés diciendo o haciéndoles pensar a la gente cosas que no son, ni volverán a ser”, dice el comienzo del mensaje.

“Andrea y yo somos padres, hay amistad y confianza y cariño. Pero como pareja, se intentó una y otra vez, y no volverá a pasar, porque no funciona. No funcionó y no funcionará”, agregó.

El fisicoculturista decidió aclararle los rumores porque “respeto tu trabajo y te estimo por los años que hemos trabajado juntos en el mismo medio”.

Finalmente, ‘Samu’ le agradeció por los mensajes. “Ok Sebastián, tú eres el protagonista de esta historia y si das por descartado el hecho, queda registrado aquí. Gracias por la consideración de escribirme”.

Sebastián Lizarzaburu. (Instagram/@instarandula)