Sebastián Lizarzaburu, expareja de Andrea San Martín, fue captado en apasionados besos con una misteriosa jovencita tras salir de una discoteca del Sur de Lima. Tras la difusión de las imágenes en los programas de espectáculos, el ‘Hombre Roca’ se encargó de presumir que esa misma noche también besó a otra mujer.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality se jactó de ser todo un conquistador y no tuvo problemas en contar más detalles de su juerga en una conocida discoteca en Punta Hermosa.

“Me ampayaron con la de negro y con la de blanco, pero normal gente. Yo avisé, ojo, yo advertí, y dije: ‘voy a salir a celebrar, voy a festejar que no lo hago nunca y me lo merezco’. Cuando yo salgo con esa mentalidad, salgo y voy con todo, así que me divertí, la pasé bien y ya está, una de negro, una de blanco como el Ying Yang”, sostuvo el fisicoculturista.

Luego de evitar dar a conocer la identidad de las jóvenes, Sebastián Lizarzaburu negó que se haya aprovechado de ellas y aseguró que mantiene comunicación con ambas.

“No voy a mencionar los nombres porque no quiero y porque no tendría por qué ni la necesidad (...) Yo no soy de los que borra memorias ni nada de eso. Ojo, me acuerdo porque incluso hablo por Instagram, por Messenger, por WhatsApp, yo no soy de esas personas, no piensen mal, no soy de esos”, agregó.