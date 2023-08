Luego de haber confirmado que son más que amigos con una foto juntos en Instagram, Samahara Lobatón marcó distancia de tener relación sentimental con Bryan Torres, cantante de salsa y amigo de Jefferson Farfán. ¿Qué dijo la hija de Melissa Klug?

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la mamá de Xiana fue consultada sobre si sigue soltera y ella lo negó de manera peculiar: “no tengo novio, pero no estoy soltera jajaja, es confuso”, escribió.

Por otra parte, contó que, si bien tiene un carácter (fuerte), las críticas que recibe en redes sociales sí le afectan: “Soy un ser humano, no soy de mentira. Tengo una hija que me necesita muchísimo, este proceso no ha sido nada fácil”, señaló.

Como se sabe, Samahara estuvo en el ojo de la tormenta las últimas semanas por su disputa con el padre de su hija, Youna, donde ambos difundieron audios de cómo se tratan entre ellos, con faltas de respeto e insultos.

A la par, la influencer empezó a relacionarse con Bryan Torres: fueron captados en distintos lugares e incluso ella lo ha acompañado a sus actuaciones musicales de ‘Los de la caliente’, agrupación de salsa a la que pertenece.

