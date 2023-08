No oculta su amor. Bryan Torres, el nuevo saliente de Samahara Lobatón, no dudó en mostrarle a sus seguidores el buen momento que pasa junto a la hija de Melissa Klug.

A través de sus historias de Instagram, el amigo de Jefferson Farfán compartió un video donde Samahara aparece sonriendo y mirando a la cámara mientras suena una romántica canción de salsa de fondo.

En el video, se escucha la letra “Otra no puede haber, si no existe me la inventaré” . Además, el joven acompañó el video con unos emoticones de unas caritas tirando un beso y otra con corazones en los ojos

Samahara en video de Bryan. (Foto: Instagram:@bryan.jg.music)

Como se recuerda, hace unos días, ambos confirmaron estar saliendo y conociéndose como personas, pues estarían planeando iniciar una relación romántica en un futuro cercano.

Los jóvenes publicaron, en sus respectivas perfiles de Instagram, una foto en la que se les veía abrazados.