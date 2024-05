Elías Montalvo, quien se encuentra alejado de las pantallas de televisión, protagonizó un bochornoso momento al ser captado orinando en plena vía pública, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El portal Instarándula de Samuel Suárez compartió imágenes del preciso instante en que el tiktoker es sorprendido orinando en un árbol en la berma central de una transitada calle cerca del Mercado Sarita Colonia.

Tras difundir el video, el periodista de espectáculos no dudó en criticar al exintegrante de ‘Esto es Guerra’ por no buscar un baño para hacer sus necesidades fisiológicas.

“Yo entiendo que vas a una discoteca, tomaste un montón y no hay baño, pero no te vas a ir al arbolito...”, dijo Samuel Suárez.









¿Qué respondió Elías Montalvo?

Al quedar en evidencia gracias a las denominadas ‘ratujas’, el exchico reality se pronunció en sus redes sociales y explicó los motivos que lo obligaron a realizar este reprochable acto.

“Llegué al evento muy tarde y no me dejaron entrar ni siquiera al baño. Una disculpita al árbol. No se hagan que también les ha pasado pero no los ha grabado”, fue la excusa de Elías Montalvo.





