Han pasado solo unas horas desde que Samahara Lobatón revelara su embarazo. Sin embargo, días atrás, la noticia de que la joven se encontraba en estado de gestación ya rondaba las redes sociales.

En ese momento, y pese a que ya se encontraba con cuatro meses de gestación, la hija de Melissa Klug, negó que lo estuviera y respondió enfáticamente en su cuenta de Instagram.

“Es como la 5ta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse?. El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras no se inventen! Gracias”, fue lo que escribió.

Ahora y tras conocerse de su estado, Samahara cuenta las verdaderas razones por las cuales ocultó su embarazo. Según explicó en sus stories, decidió no sacar a la luz la noticia porque su bisabuela y la abuela de su pareja, Youna, aún no habían sido informados de la buena noticia.

"No lo hice por negar a mi hijo, lo que si no quería es que ellas se enteraban de esa forma ni que me obligaran a contarlo. Ese día que yo dije que era mentira, porque ya lo habían dicho varias veces en el año y yo llamé a mi bisabuela y le conté”, señaló.

La joven agregó que luego que todos sus parientes conocieron que sería madre la apoyaron y enviaron mensajes de aliento. Agregó que tiene 14 semanas de embarazo y que el parto fue programado para noviembre próximo.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR