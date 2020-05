Hace semanas se especulaba en torno a un posible embarazo de Samahara Lobatón. No fue hasta ayer que la hija mayor de Melissa Klug confirmó su estado de gestación a través de sus redes sociales.

‘Magaly TV La Firme’ entrevistó hace una semana al padre de la exchica reality cuando los rumores de la visita de la cigueña sonaban con fuerza y esto fue lo que dijo Abel Lobatón.

“SI HA TOMADO LA DECISIÓN, LA APOYARÍA”

Tranquilo pero aclarando nadie le ha informado nada, Abel Lobatón respondió ante las cámaras del programa de la ‘Urraca’.

"Sí, estoy bien contento. Ella es una mujer hecha y derecha y ya toma sus propias decisiones, si llega en su momento, es parte de un ciclo de la vida. Al momento no me han informado nada, pero al momento de saberlo me sentiría bien, contento por ella. Si ella ha tomado la decisión de ser mamá, la apoyaría”, expresó.

Samahara y Abel Lobatón. (Perú21)

UN SER MARAVILLOSO VIENE EN CAMINO

Samahara Lobatón confirmó así su embarazo y además colgó una foto de la ecografía de su hijo.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien”, expresó.

Samahara Lobatón puso la ecografía para su fans en Instagram. (Instagram)

