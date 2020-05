Un día después de confirmar la noticia de su embarazo, Samahara Lobatón decidió dar detalles de cómo se enteró de la noticia y otros momentos que vivió al saber que se convertiría en madre.

La exintegrante de Combate, quien tiene 16 semanas de gestación, reveló en sus stories de Instagram que la concepción ocurrió luego que sufriera un descuido con su método anticonceptivo cuando fue internada inicio a inicios de año en el hospital.

“En enero yo me puse la inyección de un mes, pero en febrero me internaron casi tres semanas (...) En verdad me olvidé de ponerme la inyección, irresponsabilidad de mi parte”, inició su relato.

La hija de Melissa Klug contó que, en febrero pasado, durante el viaje que realizó a Punta Cana ya estaba embarazada pero no lo sabía. Sin embargo, recién conoció la noticia varias semanas después cuando sufrió un retraso en su período.

“Y se supone que en febrero como no me cuidé salí embarazada y yo me fui a Punta Cana, viajé, subí a muchos aviones ese mes, me fui de paseo. En Punta cana estaba embarazada y no lo sabía, hacia mi vida normal y me enteré mucho tiempo después cuando tenía 8 meses”, explicó.

¿Cómo se enteró?

Posteriormente, ante la posibilidad de esperar un bebé, la joven decidió someterse a una evaluación médica y es ahí donde recibió la noticia que, según comentó, la recibió con muchos temores los que fueron además compartidos por su pareja, Youna.

“No me saqué la prueba de sangre. De frente me fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos ya, ya estaba formadito. Entonces llegué con mi ecografía y se la mostré a Youna y obviamente en ese momento yo estaba súper asustada porque al mes de la ecografía ya había escuchado los latidos y estaba nerviosa (...) Estábamos asustados, no sabíamos cómo reaccionar y hablando entre los dos tomamos la decisión de tener a bebé”, contó.

El día que contó la noticia a su familia

Samahara dijo que las primeras personas a las que les dio la noticia de su embarazo fue a sus hermanas. Luego decidió decírselo a sus padres de quienes no esperaba una reacción positiva; sin embargo, el enterarse ellos la apoyaron.

“A las primeras personas que les conté fue a mis hermanas y a una tía que le tengo muchísima confianza. Después comenzamos a pasar la noticia hasta que tuve que hablar con mi papá y mi mamá para contarles. Obviamente no esperaba que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero en algún momento lo he dicho yo vivo sola hace un año, me mantengo sola y no esperaba que me gritaran o cosas así. Mi papá lo tomó bien, no lo tomó como esperé. En realidad esperé que me gritara o algo así, pero lo tomó súper bien", señaló.

La joven explicó, además, que la primera vez que se iniciaron las especulaciones sobre su estado, decidió negarlo porque aún faltaba contárselo a su bisabuela y no porque realmente quisiera negar a su bebé.

“No lo hice por negar a mi hijo, lo que si no quería es que ellas se enteraban de essa forma ni que me obligaran a contarlo. Ese día que yo dije que era mentira, porque ya lo habían dicho varias veces en el año y yo llamé a mi bisabuela y le conté”, agregó.

Finalmente agradeció el apoyo y mensajes de aliento de sus seguidores al conocerse de su embarazo. “Estoy súper feliz”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR