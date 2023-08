Robotín (Alan Castillo) descartó volver a trabajar con su ex, Robotina (Karelys Molina) porque fue ella quien no quiso continuar con el proyecto que llevaban juntos, luego de terminar con su relación sentimental.

“Yo lo intenté cuando recién terminamos, que quedara lo laboral, (pero) ella no deseo eso y lastimosamente ya no creo que exista eso (el dueto). Saldrá una nueva Robotina muy pronto, pero no creo que sea Karelys”, contó Alan a ‘Préndete’.

También fue consultado por la reciente ruptura de su expareja con el tiktoker ‘Miguelito’ (Miguel Ávalos), a lo que ‘Robotín’ señaló que ahora espera que ella conozca bien a la persona e, incluso, se animó a darle un consejo: “Que conozca bien a una persona antes de tener una relación, que salga con amigos y después vea si es una persona indicada para que esté con ella. Es una chica guapa, talentosa, joven, tiene mucho futuro por delante”, declaró.

Como se recuerda, hace poco más de una semana Miguel Ávalos anunció el final de su relación con ‘Robotina’ sin explicar los detalles, solo que ella tomó la decisión. Luego, Karelys salió a contar que la relación terminó, en parte, a las actitudes controladoras por parte de su expareja. Reveló incluso que sufrió una agresión física de parte del creador de contenido.





VIDEO RECOMENDADO