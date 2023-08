Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, rompió su silencio luego que el tiktoker Miguel Ávalos confirmara el fin de su relación por un ‘desliz’. La modelo habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y culpó a su expareja de ser una persona tóxica.

Según contó, ‘Miguelito’ intentó evitar que siga presentándose en los programas de televisión y la idea que trabaje en el circo no le agradó para nada. Sobre el motivo de su ruptura, ‘Robotina’, dejó entrever que su expareja le faltó al respeto.

“No es algo que deberíamos aguantar las mujeres, por eso yo le digo que no minimice las cosas, él sabe qué ha hecho. Estábamos en medio de esa discusión, y pasó su desliz”, cuestionó.

¿Qué dijo ‘Robotín’?

Tras enterarse que su expareja regresó a la soltería, Alan Castillo ‘Robotín’ se solidarizó con la influencer y no perdió la oportunidad para coquetear con ella.

“Ella fue una persona especial en mi vida, yo por más que no esté con ella me gustaría cuidarla, defenderla. Si ella me llama y me dice: ‘Alan sabes qué necesito esto’, ahí estaré yo. Ella es una chica muy hermosa, muy talentosa, yo envidié a Miguel cuando recién estaba con ella porque se llevaba a una gran mujer”, señaló el comediante.