Mayulis Del Valle, más conocida como ‘Pashi Pashi’ en ‘JB en ATV’, sorprendió a más de uno al revelar varios aspectos poco conocidos de su vida personal como la extravagante propuesta que recibió por parte de un hombre adinerado.

La popular ‘Reina de las pichangas’ reveló en una entrevista con Trome cómo un ingeniero de minas llegó a ofrecerle hasta 50 mil dólares para que tuviera un hijo con él.

“ Había uno que me pidió que le diera un hijo con tal de darme 50 mil dólares. Quería un hijo conmigo. Yo le dije que estaba loco. Era una persona que tiene dinero. Es un ingeniero de minas. Le dije no. Me dijo que hacíamos un contrato. Era 50 mil dólares por darle un hijo”, comentó la actriz cómica.

Según explicó, la exorbitante suma de dinero no la hizo dudar en ningún momento y le dejó en claro al empresario que no aceptaría su propuesta por sus principios.

“Como yo era venezolana, bonita, grande y voluptuosa y él era chatito y chiquito, quería ver qué salía de ese experimento. Es una cantidad que no le acepté, porque no me prestaría para es o”, señaló.

En otro momento, la integrante del programa humorístico de ATV detalló qué es lo que le atrae de un hombre. “Me gustan que sean como yo, carismático, humilde, detallista. Que me atienda, en el sentido de que esté atento a los mensajes, saludarme, decirme buenos días, buenas tardas. (…) Yo me entrego mil por mil. No veo a otro hombre. A nadie”, indicó.