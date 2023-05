La producción de ‘Esto es Guerra’ anunció cuál será la drástica sanción que deberá enfrentar Gino Assereto por el comentario racista que emitió durante la secuencia ‘Adivínalo’.

Johanna San Miguel señaló al inicio del programa que el ex de Jazmín Pinedo fue suspendido de forma temporal por comparar a su compañero, Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como ‘Chevy’, con un mono.

“ Como ustedes sabe, ProTV ha suspendido temporalmente a Gino Assereto dado los hechos ocurridos el día martes 23 de mayo en nuestra secuencia ‘Adivínalo’”, señaló la ‘mamá leona’.

Por su parte, Renzo Schuller reiteró las disculpas a todo el público por este hecho que ha sido blanco de críticas en las últimas horas.

“Nuestra intención como programa es llevar sano entretenimiento a las familias, por lo que reiteramos nuestras disculpas del caso por lo ocurrido el martes 23 de mayo”, señaló el conductor.





Gino Assereto ofrece disculpas





Más temprano, Gino Assereto se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ en medio de la polémica y ofreció disculpas públicas a ‘Chevy’, integrante de ‘Esto es Guerra, por compararlo con un animal por el color de su piel.

“ Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde Chevy y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido. No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo”, señaló el ‘Combatiente’.

“Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie. A Chevy lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a Chevy, a ProTv y a América Televisión”, añadió el ex de Jazmín Pinedo.

Por su parte, Chevy aceptó las disculpas de su compañero y aseguró que siempre se comportó de una manera correcta y respetuosa con él.