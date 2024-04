Podría ocupar nuevamente su cargo. El exvicepresidente del Congreso, José Williams, señaló que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), al ratificar la remoción de Inés Tello, permitiría que Patricia Benavides pueda retomar su cargo el próximo 4 de junio, fecha en la que vence su suspensión de seis meses.

“Pienso que podría volver este 4 de junio, porque hasta esa fecha está suspendida. Esto no significa que sigan los procesos, y continúan. Habría que ver cómo se van a hacer”, dijo Williams.

Esto se podría dar, porque Tello es la ponente o instructora en un proceso disciplinario a Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presuntamente favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides, en el que pedía la máxima sanción: la destitución.

Por este caso, Tello estaba a punto de emitir un informe final contra Benavides, pero al quedar destituida, la investigación tendría que ser conducida por un nuevo integrante, o en todo caso realizarse de nuevo.

“No sé cómo es (en la JNJ), pero en el Congreso —señaló Williams—, todo lo actuado no tendría valor, y tendría que haber un nuevo ponente para que presente una nueva propuesta (de destitución de Benavides en la JNJ)... El 4 de junio acaba la suspensión (de Benavides). Si no hay nada que altere las cosas. Si la Junta Nacional de Justicia no consigue inhabilitarla...Hay una fecha que se debe cumplir”.

Mientras tanto, Benavides estaría habilitada para retomar el próximo 4 de junio el cargo de fiscal de la Nación, y sus procesos disciplinarios en la JNJ e investigaciones en la Fiscalía —como el caso Jaime Villanueva— podrían continuar con ella en el cargo, según el legislador de AvP.

Para Williams, el fallo del TC ratifica la decisión del Congreso, de retirar e inhabilitar a Inés Tello y Aldo Vásquez, por 10 años de la función pública, por haber infringido el artículo 156 de la Constitución, por haber permitido la continuidad de la citada magistrada en ese organismo, pese a tener más de 75 años de edad, y estar prohibida de hacerlo.

EL PROCESO EN LA JNJ

El 4 de diciembre, la JNJ suspendió seis meses de sus funciones de fiscal de la Nación a Patricia Benavides, por el caso Jaime Villanueva, que es investigado en el Ministerio Público. Esto, para que no interfiera en las investigaciones del Ministerio Público, en el que es investigada por presuntamente beneficiar a congresistas con el archivamiento de sus casos a cambio de votaciones a favor de sus intereses, como la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La magistrada Tello inició además un proceso disciplinario a Benavides por presuntamente favorecer a su hermana Enma Benavides en un proceso de cobro de coimas.

Perú21 informó que en una audiencia del 17 de este mes, Tello, ponente del caso, pidió la severa sanción contra Benavides al concluir que intervino irregularmente en procesos administrativos.

Por ejemplo, señaló que está “comprobado” que la aún fiscal suprema favoreció a su hermana jueza Enma Benavides al retirar a la fiscal que la investigaba, Bersabeth Revilla, por presunto cobro de coimas.

En la ponencia de Tello, a la que accedió Perú21, también se pide la remoción de la jueza Benavides por usar “información falsa” en entrevistas con medios de comunicación para demostrar su supuesta inocencia.

