Paolo Hurtado ha recibido una avalancha de críticas tras sostener un enfrentamiento con su aún esposa Rosa Fuentes, poco después de ser ampayado por segunda vez con Jossmery Toledo.

Luego que Magaly Medina anunciara que mostraría reveladores chats entre el ‘Caballito’ y Rosa Fuentes, el futbolista se comunicó con la madre de sus hijos para increparla con mensajes intimidantes por exponer sus conversaciones en el programa de espectáculos.

“Que empiece la guerra, vamos con todo ahora, que gane el mejor” , fue parte del mensaje que Paolo Hurtado le envió a su expareja a quien acusa de ser ladrona y de quedarse con objetos valiosos.

“Vende los relojes y todo. Que te duren esos relojes, pero vamos a la guerra juntos ahora . Vende los relojes que me has robado y las joyas ”, señaló el futbolista.





Abogada de Rosa Fuentes responde:

Claudia Zumaeta, quien se encuentra a cargo de la defensa de Rosa Fuentes, explicó que su patrocinada se llevó las joyas de su aún esposo para tener un respaldo económico y solventar los gastos de sus hijos en Estados Unidos. Además, aclaró que en este caso no se cometió el delito de robo.

“Cuando existe un matrimonio [...] no existe robo ni deudas entre cónyuges, lo que ella hizo al ver esta situación y tener que irse inmediatamente fuera del país tras el ampay, ella no tenía recursos económicos”, explicó.

“Lo que hizo fue coger las joyas para salir fuera del país por A o B. Ella no las ha vendido, no ha lucrado, no las ha robado como él dice porque no existe robo así que le aconsejo asesorarse”, agregó la letrada.