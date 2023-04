El programa “Jirón del humor” se estrenó el último sábado 15 de abril con altos índices de audiencia y marcó el regreso a la televisión de conocidos personajes, entre ellos el ‘Chino Risas’ y ‘Cachay’, sin embargo, Mayimbú fue uno de los cómicos ausentes.

Tras no ser convocado al nuevo espacio humorístico, Mayimbú concedió una entrevista para el canal de YouTube del popular ‘Loco Pildorita’ y habló sobre el debut del nuevo programa de Latina TV.

Fiel a su estilo, el cómico contó cómo se sintió al ser excluido de este proyecto televisivo pese a que hace algunos años fue una de las estrellas del canal de la avenida San Felipe.

“Estoy tomando, porque me he sentido traicionado (…) Yo que he sido el primer especial, el primero del elenco del Chino Risas (…) Yo no voy a estar (en Latina), pero me da cólera que esos personajes van a estar allí”, dijo.

Mayimbú dijo estar dolido ya que rechazó una buena oferta para pertenecer a otro programa humorístico porque tenía la ilusión que lo llamaran desde la producción de Latina TV, sin embargo, esto no pasó. En este marco, llamó ‘traidor’ al Chino Risas.

“El enemigo de un peruano es otro peruano. Yo lo consideraba como un hermano, pero me ha apuñalado”, cuestionó.