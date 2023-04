El cantante Daniel Lazo vuelve a desatar una ola de críticas tras conocerse que intentó abandonar el departamento donde reside, pese a que mantiene una deuda de más de 30 mil soles.

Acompañada por las cámaras de “Amor y Fuego”, Rocío Chávez, dueña del inmueble, llegó hasta el edificio donde vive el cantante para increparlo por querer fugarse sin pagar el alquiler por más de nueve meses, además del pago de mantenimiento, entre otros.

Al ser confrontado por la propietaria, Daniel Lazo solo atinó a soltar indignantes declaraciones y dejó más que claro que no tienen ninguna intención de saldar su deuda.

“No entiendo por qué tanto escándalo. Es que ahorita no estoy en posibilidades de pagar (…) No pueden retenerme”, señaló el cantante ayacuchano, quien se excusó en ser un inquilino moroso porque la dueña no solucionó las filtraciones de agua.

Aunque parezca increíble, Daniel Lazo también impidió que Rocío Chávez ingrese al departamento para constatar su estado y es que ella asegura que le alquiló el departamento amoblado.

“No me voy a mover del departamento, estoy trasladando ropa, (¿por qué no dejas que entre la dueña?) porque legalmente todavía es mi departamento, y yo decido quien entra y quien no. Sabes que legalmente todavía no puedes subir (Rocío)”, señaló el cantante.

Con lágrimas en los ojos, Rocío Chávez y su hija Camila le pidieron al cantante que afronte sus responsabilidades y pague la deuda de más de 30 mil soles. Además le recordó que ella padece cáncer y también vive en un departamento alquilado.

“O sea, tú te estás yendo como una rata que se va corriendo. No, Daniel, me debes un montón de plata (...) Qué frescura, qué mentiroso, sin vergüenza y malagradecido eres, Daniel. Devuélveme todo, págame todo lo que me debes”, expresó enojada.

Daniel Lazo estuvo a punto de fugarse sin pagar alquiler y es descubierto por dueña del depa: VIDEO: WILLAX