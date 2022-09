A través de las redes sociales oficiales del reportero de Magaly Medina , se conoció el nuevo ampay que protagoniza la cantante de cumbia Giuliana Rengifo junto a un conocido notario casado.

Recordemos que hace semanas, Medina aseguró que si hubiera un ampay de su esposo, Alfredo Zambrano, ella no dudaría en hacerlo público, aunque aún no dieron detalles de quién es el protagonista de este escándalo.

Como se aprecia en el video del adelanto, indican que captaron a la cantante besándose con un notario casado. “Cumbiambera Giuliana Rengifo se besa con notario casado. ¿Qué fue mana?”, se escucha decir a la voz en off.

Solo hace unos días, Giuliana Rengifo se volvió a referir al esposo de la ‘La Urraca’ y pidió que lo dejen de vincular con ella, pues para ella es “un infiel y figuretti”.

“Ya dejen de preguntarme por ese señor porque lo único que me ha traído han sido malos ratos, a pesar de que su momento se portó bien, después de verdad que me da vergüenza como hombre haberlo tenido, no como pareja, de repente también fue mi snack porque quise estar con él y después lo dejé, así de simple”, señaló.