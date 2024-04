Ya no las esconde. La extitular del Ministerio de Economía, María Antonieta Alva Luderdi, fue blanco de críticas en redes sociales luego de que compartiera fotografías en las que luce sus canas. A raíz de los comentarios malintencionados que cuestionaban la nueva apariencia de su cabello, la economista compartió un extenso, pero reflexivo mensaje a través de su cuenta de Linkedln.

“Hace unas semanas me conmovió muchísimo la historia de la Muñequita Milly. No entendía cómo una joven de tan solo 23 años se había sometido a una cirugía plástica que había acabado con su vida. ¿Qué infierno tuvo que pasar para que eso suceda? Estuve leyendo un poco más sobre ella y entendí que estaba sometida a un bullying terrible en redes porque había subido de peso. Un bullying que la llevó a una decisión fatal. Espero que a los médicos involucrados se les aplique el peso de la ley. Es un caso trágico y extremo, pero las mujeres estamos sometidas a un escrutinio público que nos estresa, nos deprime y que contribuye también a que tengamos todo cuesta arriba”, escribió Alva.

La economista se casó en el 2021.

Además, contó que hace años y debido a las cuestionamientos sobre su aspecto, decidió usar el uniforme del ministerio que lideraba, lo que no permitiría que las comentarios negativos le afecten.

“Cuando fui ministra, en medio de una pandemia, se incluía entre la lluvia de críticas que recibía a diario referencias a mis ojeras, a la mochila que llevaba, al color de mi ropa. Opté por usar un uniforme: camisas y polos con el logo del Ministerio que no me distrajeran de lo que era realmente importante en ese momento. Varios años después, totalmente alejada de la esfera pública, algunas personas se han fijado en mis canas. Han dicho que he envejecido, que me veo fatal, que qué cosa horrible me había pasado. A ningún hombre he visto que se le mida igual. En un hombre, el pelo blanco no solo es madurez, sino sabiduría”, cuestionó María Antonieta.

“Soy infinitamente feliz conmigo desde que dejé de teñirme las canas, hace más de un año. Eso es lo único que debería importar”, concluyó la exfuncionaria pública.

Según la información de su cuenta de Linkedln, la exministra se desempeña actualmente como gerente de Innovación Social en Credicorp, un holding financiero peruano, con presencia en Colombia, Bolivia, Chile, Panamá y Estados Unidos.

Alva le responde a cibernauta que le consultó por la nueva apariencia de su cabello.

La exministra de Economía y Finanzas disfruta sus días viajando junto a su esposo y su perrito Billy

¿Cómo se conoció su romance con Daniel Titinger?

El romance de la economista y el periodista salió a luz en febrero de 2021, cuando Daniel Titinger publicó una fotografía de la exministra en una historia de su cuenta de Instagram, junto al siguiente mensaje: “Así sea de lejos”.

La pareja parece ser amante de los viajes.

¿Cómo fue su boda?

El compromiso de Alva y Titinger fue público en agosto de 2021, luego que se diera a conocer el edicto matrimonial publicado en el Boletín del Diario Oficial El Peruano.

Aunque su boda no fue pública, la exfuncionaria compartió fotografías de cómo se llevó a cabo la ceremonia junto al periodista:

