En una reciente entrevista para “Estás en Todas”, la actriz Nataniel Sánchez se sinceró sobre varios detalles de su vida, como su estadía en España.

Llegó también a hablar sobre “Al Fondo hay sitio”, en donde hizo el papel de Fernanda de las Casas por 8 años. Se le preguntó si estaría interesada en volver a la serie de América Televisión.

Aunque Sánchez admitió que por el momento no se encontraba interesada en volver, no podría decantarlo en un futuro próximo: “Nunca podemos tener la certeza de que eso no, lo que pasa es que hay un montón de cosas que tienen que coincidir alrededor.” Admitió. “En este momento de mi vida no pienso volver, sobre todo porque he decidido empezar de cero aquí (en España)”.