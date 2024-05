Mark Vito se encuentra en el ojo de la tormenta tras convertirse en protagonista de un doble ampay, y es que el exesposo de Keiko Fujimori fue captado besándose con dos chicas este fin de semana.

En las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’, el empresario de 47 años llegó hasta un local nocturno encapuchado junto a una joven identificada como Sofía Chirinos. Ambos se besaron al interior de un carro y finalmente terminaron en la vivienda de la chica de 21 años de edad donde protagonizaron una pelea.

Esta discusión se habría originado debido a que Mark intentó seguir la fiesta en otro punto de la ciudad, pero la joven no tenía la autorización de sus padres, según reveló la madre que Chirinos al programa de ATV.

Al ser consultada por el vínculo entre el empresario y su hija, Salinas confirmó que ambos tenían una relación y que su hija fue víctima de una infidelidad. “(Salieron) 2 meses, no más. Su padre y yo jamás estuvimos de acuerdo. (¿cree que Mark está jugando con su hija? Definitivamente”, respondió Yrma Salinas.

Cabe señalar que al día siguiente de este incidente, Mark Vito encontró reemplazo y fue ‘ampayado’ junto a una jovencita identificada como Mayendy Girao. Ambos fueron al cine y luego fueron captados en apasionados besos en el estacionamiento.









Quiere volverse a enamorar:

Hace algunos meses, Mark Vito dejó las bromas de lado y se pronunció sobre su situación sentimental luego de su separación con Keiko Fujimori, con quien tiene dos hijas.

Durante su participación en el ‘Reventonazo de la Chola’, el tiktoker se quebró al ser consultado cuando le preguntaron cómo se veía dentro de 10 años.

“Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un empresario nuevamente, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto, pero voy a dar todo de mí”, dijo con la voz entrecortada.





