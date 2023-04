Adolfo Chuiman es uno de los integrantes de ‘Al fondo hay sitio’ que sin duda se ha ganado el corazón de los peruanos con su interpretación de ‘Peter MacKay’, personaje dio vida desde el inicio de la serie en el 2009 junto a otros actores, entre ellos Nataniel Sánchez.

Precisamente, el actor peruano le concedió una entrevista a Yaco Ezkenazi para el programa ‘Estás en todas’, y habló sobre el gran aprecio que siente por la recordada Fernanda de las Casas, quien fue su compañera de elenco durante más de cinco años.

“Con Nataniel Sánchez, linda la chata. Se fue a España porque le dio la gana para qué te vas a España que vas a hacer, no es fácil (le dije). Acá estaría trabajando. Me encantaría (que regrese a AFHS)”, señaló.

En otro momento, Chuiman se conmovió al revelar que la actriz se comunicó con él desde España. “Me llamó por teléfono, me hizo llorar, nos queríamos mucho”, comentó.

Adolfo Chuiman reveló detalles de su carrera 2





¿Por qué Nataniel Sánchez no regresó a ‘Al fondo hay sitio’?

En una entrevista con Jesús Alzamora, la actriz peruana contó después de muchos años por qué decidió ya no interpretar más a Fernanda de las Casas, uno de los personajes más recordados de la serie. Según indicó, había pensado en renunciar a la serie antes de su finalización en 2016, sin embargo, el tema económico era lo que más le preocupaba.

“Tenía que ver que cuando acabó Al fondo hay sitio, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: ‘Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal’. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de decir que me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica”, relató.

“Pero no se trata de plata, sino de que ya no quiero seguir. Estaba preparada para eso, para que me digan: ‘¡Quédate! Te pagamos tanto’, porque éramos piezas importantes. Y yo pensaba que, aunque me ofrezcan un millón, no me quedo. Porque tienes que prepararlo, porque somos humanos y a la hora de la hora por la plata baila el mono. Yo sabía que ya no quería por mi escucha, porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, agregó.