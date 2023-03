Natalia Salas preocupó a sus seguidores tras informar que tuvo que postergar su última quimioterapia luego de ser internada en un centro de salud por un diagnóstico de pericarditis, un mal cardíaco que provoca la inflamación e irritación de las membranas del corazón.

A través de sus historias de Instagram, la recordada Andrea Aguirre de ‘Al Fondo Hay Sitio’ contó que visitó a su médico porque presentaba dolores en el pecho y tenía dificultades para respirar.

“La semana pasada comencé a sentir un dolor en el pecho, sentí una opresión, sobre todo cuando me echaba, cuando dejaba de estar erguida y cuando respiraba de manera profunda”, narró la actriz.

Tras ello, le comentó a su médico oncólogo sus molestias sin imaginar la gravedad del asunto. Inmediatamente fue derivada a otros especialistas y finalmente fue diagnosticada con pericarditis.

“Me tocó cita con mi oncólogo para recibir la última quimio y todo estaba bien en mis valores de sangre. Le comenté las molestias que tenía y me derivó con algunos especialistas, además me comentó que grandes cambios experimenta y experimentará mi cuerpo por la menopausia inducida en la que me encuentro como parte del tratamiento (además de las quimios): hormigueo en las extremidades, dolor de huesos, dolor de pies, calambres, cambios de temperatura e incluso ansiedad y depresión”, señaló.

“... Saqué cita con un endocrinólogo, un neurólogo y también un cardiólogo, el último de puro necia. ¡¿Y qué creen?! Mi dolor en el pecho no era ansiedad era una pericarditis: Inflamación y también irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea al corazón (pericardio). El cardiólogo no me dejó salir de la clínica. Me mando a rayos X, pero me terminaron haciendo una tomografía con contraste y me quedo internada para monitoreo y tratamiento”, añadió en su mensaje.

Natalia Salas agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que anunció que tenía cáncer y recomendó a todas las personas a no normalizar el dolor y acudir al médico ante la aparición de cualquier síntoma.