Natalia Salas se conmovió al explicar la razón por la que no puede tener más hijos. La actriz le respondió a una fan, quien le preguntó si estaba embarazada. A través de un video, reveló que el tratamiento que recibe para frenar el cáncer de mama le impide tener otro bebé.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia. Eso quiere decir que no tengo actividad ovárica, que mi cuerpo de 35 años está en una menopausia adelantada e inducida. Como el cáncer que me diagnosticaron era hormonal, parte del protocolo es mantenerme en una menopausia para evitar que aparezca nuevamente”, dijo al inicio.

La actriz contó que, como parte de su tratamiento, ya lleva ocho sesiones de quimioterapias. Además, comentó que se sometió a una mastectomía (extirpación del seno).

“No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único. Si bien es cierto que Sergio [su pareja] y yo no teníamos definido que queríamos ser papás de un solo bebé, esta situación nos obliga a saber que seremos papás de un solo bebé. No tendré otro hijo, esa es una de las cosas que más me dolió o jod*** de este tratamiento”, agregó.

Después de explicar su situación, la actriz de “Al Fondo Hay Sitio” le pidió a sus seguidores que no le vuelvan a preguntar si está embarazada, pues aseguró que solo es ‘panza’.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada ni ahorita ni en por lo menos 10 años. En 10 años, yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy estoy embarazada, solo gorda”, dijo finalmente.