La muerte de Carlos Gonzales, el polémico empresario y dueño de la salsoteca Tumbao, continúa causando conmoción en el mundo del espectáculo y Martha Chuquipiondo, más conocida como la ‘Mujer Boa’, fue uno de los personajes que lamentó la lamentable partida del empresario pese a sus enfrentamientos legales.

En entrevista con Perú21, Martha dijo sentirse bastante apenada con el repentino fallecimiento del empresario y pidió no mezclar este suceso con sus líos legales, los cuales seguirán su proceso en los tribunales.

“ A nadie se le desea la muerte, siento mucha tristeza. Ante cualquier fallecimiento uno no puede ser ajeno y es muy triste para sus seres queridos, sólo le pido a Dios que les dé la fortaleza necesaria para poder superar este trago amargo, que Dios lo tenga en su santa gloria”, comentó la artista al confirmar que esta noticia la dejó en shock.

“Con toda honestidad y delante de Dios fue más que un baldazo de agua, no puedo ocultarte que me dio demasiada tristeza. Nada tiene que ver mi tema legal con esta noticia tan triste, no pude evitar llorar, me sentía en un limbo, pensé en su mamá, hijos y demás familiares”, añadió.

La ‘Mujer Boa’ recordó que la última vez que vio a Carlos Gonzáles fue en el 2018, año en que tuvieron un enfrentamiento cuando intentó recuperar su vivienda en Cieneguilla. Pese a las diferencias que ambos mantuvieron durante años, asegura que nunca le deseó el mal.

“Hasta dónde yo sabía el señor González estaba internado, por tal motivo durante estos últimos seis meses, junto a la red internacional a la que pertenezco, oré y no hubo un día que no clamara a Dios por su sanación, quizá muchas personas por el tema legal pensarían que le deseaba lo peor y no es así, Dios es mi testigo que no miento ”, enfatizó.